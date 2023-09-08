В G20 достигли консенсуса по членству Африканского союза

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что «Группа двадцати» достигла консенсуса относительно членства Африканского союза в организации. Его слова приводит ТАСС.

«Страны Африки должны быть шире представлены на международной арене», — заявил он.

Он отметил, что Африканский союз, в который входят 55 стран, регулярно приглашается на саммиты G20, но настаивает на том, чтобы стать постоянным членом с тем же статусом, что и Евросоюз.

Мишель добавил, что в отношении этого существует консенсус.