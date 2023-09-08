Обзор иноСМИ: Индию попросят «повлиять на Россию», «Армения играет с огнем»

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Британия попросит Индию «повлиять на Россию» в украинском кризисе

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Власти Великобритания призовут Индию «повлиять на Россию» для урегулирования украинского кризиса, пишет Financial Times. Британский премьер Риши Сунак на предстоящем саммите G20 попытается оказать давление на индийского коллегу Нарендру Моди, чтобы тот занял более активную позицию в отношении конфликта.

Сунак отправится на саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели в эти выходные, что станет его первой официальной поездкой в Индию с момента вступления в должность в октябре 2022 года.

Ожидается, что Сунак и Моди проведут двусторонние переговоры в рамках G20 и обсудят прогресс в торговом соглашении, а также украинский кризис.

Премьер Эстонии призвала ввести единое эмбарго против России

Эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала граничащие с Россией страны ввести единое торговое эмбарго против Москвы, сообщает ERR. По мнению Каллас, ключевой страной в этом вопросе является Финляндия.

ERR отмечает, что каждый день из Эстонии в Россию завозят электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония не может в одиночку ввести эмбарго, так как в этом случае пострадают эстонские предприятия. Он предложил обсудить ограничение торговли с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Финляндии. Каллас отметила, что пока другие приграничные страны не поддержали идею эмбарго.

Зависимость Европы от дешевой энергии

Когда стало ясно, что конфликт на Украине неизбежен, Европа поняла, что вскоре ей придется задать себе несколько очень сложных вопросов, главный из которых - сможет ли континент отказаться от российского газа, пишет Люк МакГи в своей статье для CNN. Мягкая зима в Европе и массовое сокращение использования газа позволили европейцам сократить импорт из России.

По данным властей ЕС, в первом квартале 2023 года на долю России пришлось всего 17,4 процента всего импортируемого блоком газа. В 2021-м этот показатель составлял 45 процентов. Европейские хранилища газа сейчас заполнены на достаточном уровне, но в долгосрочной перспективе энергетические проблемы Европы не решены. Большая часть европейских резервов представляет собой сжиженный природный газ (СПГ), но его происхождение сложнее отследить, поэтому вполне возможно, что часть топлива по-прежнему поступает из России.

Также ЕС импортирует энергию из многих стран, чьи демократические и геополитические цели не совпадают с целями Брюсселя - это Катар, Саудовская Аравия, Казахстан и Ливия. Многочисленному и стареющему населению Европы - в сочетании с ее застойной экономикой - все еще требуется огромное количество энергии, если оно хочет поддерживать свой нынешний образ жизни.

«Армения играет с огнем»

Турецкая газета Yeni Safak заявила, что Армения играет с огнем, объявляя совместные учения с подразделениями американской армии. Армения обвинила Россию в том, что та не оказала ей достаточной поддержки после тяжелого поражения Еревана в Нагорном Карабахе. Армения не участвовала в учениях ОДКБ под руководством России в 2022 году и заявила, что не будет проводить маневры в январе 2023-го.

В то же время к границе с Армений перебросили азербайджанскую бронетехнику, отмечает Yeni Safak. Азербайджанские силы также уничтожили армянскую наземную станцию управления с помощью беспилотника Bayraktar, а министерство обороны Азербайджана вызвало на дежурство свои резервные силы.

«Отсутствие Путина и Си на саммите G20 на руку Байдену»

Президент США Джо Байден едет на «задний двор Пекина» - на саммит G20 в Индию, чтобы «продать американское партнерство» - идею о том, что глобальный альянс под руководством США является более безопасным выбором, чем Китай. Об этом пишет Politico.

Президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина не будет на саммите G20 и Байден попробует этим воспользоваться. Он попытается поставить в центр внимания экономические проблемы Китая, «продавая «байденомику» всем, кто будет слушать». Обеспокоенность по поводу слабеющей экономики Китая потрясла мировые рынки, подчеркивает Politico. Экономический рост страны замедлился, уровень безработицы резко возрос, проблемы наметились и на рынке недвижимости.