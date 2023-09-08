Боррель: ЕС ожидает от партнеров усилий по изоляции России

ТЕвросоюз ожидает от международных партнеров, включая Грузию, усилий по изоляции России из-за конфликта на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси, где он находится с визитом.
"Мы поддерживаем Украину и продолжим поддерживать ее столько, сколько понадобится. Чрезвычайно важно, чтобы наши международные партнеры координировали усилия по изоляции России. Поэтому мы приветствуем ваши усилия по борьбе с обходом санкций", - сказал он.
По словам Борреля, Грузия должна привести в соответствие с ЕС свою внешнюю политику.
"Соответствие внешней политики - не на очень высоком уровне. Это то, что должно быть улучшено. С другой стороны, по вопросу борьбы с обходом санкций Грузия очень хорошо работает. Но да, нужно работать над тем, чтобы привести в соответствие с ЕС внешнюю политику", - добавил он.
Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. В стране, в частности, провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили троих из пяти членов Высшего совета юстиции. В конце 2023 года Грузия ожидает очередного решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса кандидата.