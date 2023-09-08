Боррель: ЕС ожидает от партнеров усилий по изоляции России

"Соответствие внешней политики - не на очень высоком уровне. Это то, что должно быть улучшено. С другой стороны, по вопросу борьбы с обходом санкций Грузия очень хорошо работает. Но да, нужно работать над тем, чтобы привести в соответствие с ЕС внешнюю политику", - добавил он.