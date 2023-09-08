В ЕС заявили о «некотором прогрессе» в борьбе с обходом санкций

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюзу удалось добиться «некоторого прогресса» в борьбе с обходом антироссийских санкций. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Дели, куда политик приехал для участия в саммите G20.

«Для нас очень важна работа по борьбе с обходом санкций, мы в этом добиваемся некоторого прогресса», — заявил он.

Напомним, что ранее Еврокомиссия опубликовала инструкцию для европейских компаний, цель которой — помочь им устанавливать и понимать возможные риски обхода санкций, а также избегать их. В частности, организации призвали уделять особое внимание партнерам из третьих стран и следить за тем, чтобы они не участвовали в обходе санкций Европы против России.