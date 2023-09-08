Киев исключает посредничество Ватикана в урегулировании конфликта в стране. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он в очередной раз подверг критике недавнее обращение Папы Римского Франциска к молодым российским христианам.

"Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию", - заявил Подоляк в интервью украинскому "24 каналу".

Заявление понтифика советник назвал "обнулением репутации Святого Престола" и любой посреднической миссии, которую мог бы выполнять Ватикан.

"Никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость", - продолжил он, выразив уверенность, что Киев не получит от Ватикана "справедливой оценки" происходящего.

25 августа Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, на которую приехали около 400 молодых людей со всей страны, и стало продолжением Всемирного дня католической молодежи, прошедшего в начале августа в Лиссабоне. В своем обращении Франциск назвал молодых людей "наследниками великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры", поблагодарил их за умение быть русскими и призвал хранить свое наследие.