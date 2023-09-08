Подан первый иск с требованием остановить сброс воды с «Фукусимы»
Жители Японии подали коллективный иск против государства и энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) с требованием остановить сброс в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом пишет агентство Kyodo.
По данным издания, иск подписали порядка 150 жителей префектур Фукусима и Мияги.
«Истцы заявили, что сброс воды угрожает праву граждан на безопасную жизнь и препятствует предпринимательству местных рыбаков. Они также добиваются аннулирования одобрения на сооружения, установленные для сброса воды, и введения запрета на сброс», - говорится в статье.
Впервые о решении начать сливать воду с аварийной АЭС власти Японии объявили в апреле 2021 года. Правительство страны объяснило его необходимостью прекратить хранение «чистой» воды в ректорах, поскольку постоянно образующаяся загрязненная вода мешает очищению.
Япония получила одобрение от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на сброс более миллиона кубометров воды с АЭС в Тихий океан. Перед сбросом ее очищают от 62 видов радионуклидов, кроме трития.
TEPCO начала сброс 24 августа, несмотря на возражения как внутри страны, так и за рубежом. В частности, Китай решительно осудил данный шаг Токио и ввел запрет на все морские продукты из Японии.