На Японию подали в суд из-за сброса воды с «Фукусимы»

Около 150 жителей из различных японских префектур подали судебные иски с требованием прекратить сброс радиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции АЭС «Фукусима-1». Об этом пишет издание Kyodo.

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Ответчиками выступили японские власти и оператор электростанции Tokyo Electric Power (TEPCO). Отмечается, что этот иск стал первым обращением в суд подобного рода.

Истцы указали, что сброс воды с электростанции угрожает праву граждан на безопасную жизнь и препятствует бизнесу местных рыбаков. Кроме того, жители Японии требуют аннулировать разрешения ядерных регулирующих органов на работу нужных для сброса воды установок, а также хотят добиться введения запрета на сброс жидкости со станции.

Ранее сообщалось, что из-за сброса воды с электростанции экспорт морепродуктов из Японии в Китай в июле снизился на 23 процента, экспорт в Гонконг упал на 11 процентов.