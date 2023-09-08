В Колумбии могут запретить исследования с живыми животными

Сенат Колумбии рассматривает законопроект и поправку к конституции о расширении прав животных. Это может привести к запрету почти всех исследований с использованием живой фауны в стране, сообщает Nature.

Колумбия остается одной из стран с самым богатым биоразнообразием в мире. После 50-летней гражданской войны ученые смогли возобновить наблюдения за дикой природой, включая множество малоизученных видов. Однако некоторые колумбийские политики выступают за радикальную защиту окружающей среды, ради которой можно пожертвовать интересами науки.

В поступившем в сенат законопроекте говорится, что «использование живых животных в академических и научных исследованиях, исследованиях токсичности, биологических или связанных с ними изыскания» запрещено, если результаты можно получить «другими способами».

Автор инициативы, сенатор Андреа Падилья Вильяррага заявила журналистам, что права зверей и птиц так же важны, как и их изучение в научных целях.

Ученые предупреждают, что подобная политика может повредить сохранению природы Колумбии и затруднит решение проблемы инвазивных (прибывших извне и вредящих местной экологии). Одним из таких видов остаются бегемоты, сбежавшие из частного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара в 1990-х годах. Сегодня животные размножились и стали нести угрозу для людей и экосистем.

Помимо ущерба исследованиям, законопроект осложнит природоохранную работу. Его положения сделают невозможным сохранение редких птиц и других существ.