Рамапоса назвал необходимые действия для решения стоящих перед миром проблем

"Доступ к адекватным и предсказуемым финансовым ресурсам из различных государственных и частных источников имеет решающее значение, если мы хотим достичь целей устойчивого развития, - указал он. - Нашим партнерам следует как выполнить свои существующие обязательства, так и расширить официальную помощь в целях развития. Люди видят, что миллиарды долларов тратятся на оружие и войны вместо решения проблем развития. В частности, партнерам по развитию необходимо выполнить свои обязательства по наращиванию потенциала и развитию инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода".