Бербок высказалась о вступлении Украины в НАТО

"Будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО", - заявила она в интервью медиагруппе Funke. Министр отметила, что "члены НАТО обязаны защищать каждый квадратный сантиметр территории альянса". "В связи с этим Украина не может быть принята, пока находится в состоянии войны", - считает она.