Украина потребовала от Пекина объяснений после приезда китайцев в ДНР

Украина потребовала от Пекина объяснений после приезда китайских блогеров и певицы Ван-Фан в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).