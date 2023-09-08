В Турции задержали пятерых террористов, готовивших теракт

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что в турецком городе Диярбакыре на юго-востоке страны в ходе операции задержали пятерых террористов, которые готовили теракт. Об этом сообщает местное издание Hürriyet.

В ходе обысков в домах мужчин, которые для прикрытия работали курьерами, обнаружили оружие, взрывчатку и различные компоненты взрывного устройства. Ерликая поздравил сотрудников правоохранительных органов с успешной операцией.

«Мы никогда не будем терпеть террористов, в которых нет человечности. Наша борьба продолжится, пока террор в Турции не будет побежден», — добавил министр.