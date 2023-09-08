На Гонконг обрушился сильнейший с 1884 года ливень

В Гонконге объявлен черный – высший уровень штормового предупреждения из-за сильнейшего за всю историю наблюдений ливня. Из-за непогоды остановлены торги на Гонконгской фондовой бирже, пишет «Коммерсант».

Наивысший, черный уровень штормового предупреждения объявляется при интенсивности дождя в 70 мм/ч. В случае его объявления приостанавливается работа метро и наземного общественного транспорта.

Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила первое в этом году предупреждение «о черной грозе» в 23.05 и к 7.00 утра прогноз не изменился. Таким образом, черное штормовое предупреждение действовало более семи часов, преодолев рекорд, установленный 23 августа 1999 года.

Сегодня утром Гонконгская фондовая биржа не стала проводить торги в связи с действующим в городе штормовым предупреждением и «экстремальными условиями».

По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений, пишет ТАСС.

Также в Гонконге власти приостановили занятия в школах «из-за экстремальных условий, вызванных масштабными наводнениями и серьезными перебоями в движении транспорта из-за проливных дождей», сообщает РИА Новости.

А работодателям рекомендовано организовать гибкий режим работы для сотрудников и также учитывать безопасность их передвижения от дома до рабочего места.

Рекордный уровень осадков отмечен также в провинции Гуандун на юге Китая. В Шэньчжэне интенсивность дождей превысила исторические максимумы за все время метеорологических наблюдений, частично затопило метрополитен.