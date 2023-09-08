В Казахстане спецслужбы предотвратили теракт в мавзолее
Спецслужба Казахстана (Комитет национальной безопасности) в 2023 году предотвратила попытку подрыва мавзолея в Туркестане и вооруженное нападение в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства, а также Tengrinews.
О предотвращении терактов замглавы КНБ Руслан Сейсембаев рассказал на Совете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Теракты были предотвращены на ранней стадии подготовки. Сейсембаев заявил, что террористы планировали взорвать в мавзолее самодельную бомбу, а в Астане - устроить вооруженное нападение в местах массового скопления людей.
Замглавы КНБ отметил, что каждый год в Казахстане предотвращают как минимум два теракта.
В апреле в КНБ сообщили, что в Казахстане предотвратили теракт, который планировать устроить на юге страны иностранный гражданин. Тогда же в столице нейтрализовали радикальную религиозную ячейку. Восьми ее членам вменяют создание террористической группы, пропаганду и финансирование терроризма.