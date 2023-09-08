В Казахстане спецслужбы предотвратили теракт в мавзолее

Спецслужба Казахстана (Комитет национальной безопасности) в 2023 году предотвратила попытку подрыва мавзолея в Туркестане и вооруженное нападение в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства, а также Tengrinews.

О предотвращении терактов замглавы КНБ Руслан Сейсембаев рассказал на Совете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Теракты были предотвращены на ранней стадии подготовки. Сейсембаев заявил, что террористы планировали взорвать в мавзолее самодельную бомбу, а в Астане - устроить вооруженное нападение в местах массового скопления людей.

Замглавы КНБ отметил, что каждый год в Казахстане предотвращают как минимум два теракта.