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В Казахстане спецслужбы предотвратили теракт в мавзолее

Спецслужба Казахстана (Комитет национальной безопасности) в 2023 году предотвратила попытку подрыва мавзолея в Туркестане и вооруженное нападение в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства, а также Tengrinews.

В Казахстане спецслужбы предотвратили теракт в мавзолее
© РИА Новости

О предотвращении терактов замглавы КНБ Руслан Сейсембаев рассказал на Совете Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Теракты были предотвращены на ранней стадии подготовки. Сейсембаев заявил, что террористы планировали взорвать в мавзолее самодельную бомбу, а в Астане - устроить вооруженное нападение в местах массового скопления людей.

Замглавы КНБ отметил, что каждый год в Казахстане предотвращают как минимум два теракта.

В апреле в КНБ сообщили, что в Казахстане предотвратили теракт, который планировать устроить на юге страны иностранный гражданин. Тогда же в столице нейтрализовали радикальную религиозную ячейку. Восьми ее членам вменяют создание террористической группы, пропаганду и финансирование терроризма.

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