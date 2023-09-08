В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в большинстве украинских регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно карте, изначально сирены воздушной тревоги начали звучать в 8.56 мск в Киеве, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях. Затем в укрытия призвали перейти жителей Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Николаевской областей.

ВС РФ регулярно наносят удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту.