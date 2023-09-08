Байден отказался встречаться на G20 с премьером Госсовета КНР

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на саммите Группы двадцати (G20) в Индии, который пройдет 9-10 сентября. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"На данный момент у нас нет плана встреч президента [США] с премьером [Госсовета КНР]", - сказал Салливан, комментируя сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что граждане Китая якобы неоднократно за последние годы проникали на территорию военных объектов на территории США.

Слова помощника президента приводит агентство Bloomberg.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что Байден разочарован тем, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит G20, и в связи с этим не сможет провести с ним переговоры.

Агентство Bloomberg информировало, что американский лидер намерен воспользоваться отсутствием председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, чтобы наладить новые контакты с Бразилией, Индией, Индонезией и ЮАР.