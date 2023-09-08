В Турции заявили о давлении из-за Конвенции Монтре

Турция испытывает давление из-за соблюдения Конвенции Монтрё об ограничении прохода военных кораблей в Черное море на фоне дискуссий об альтернативном коридоре для судов с украинских зерном после выхода России из зерновой сделки, но не будет менять позицию. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.