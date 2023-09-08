Эрдоган на саммите G20 сообщит об итогах переговоров с Путиным в РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индии, где расскажет западным лидерам об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 4 сентября на тему возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Визит Эрдогана в Индию продлится до 10 сентября.

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Президент Турции примет участие в заседаниях саммита, темой которого станет "Единый мир, единая семья, единое будущее". На полях саммита Эрдоган проведет переговоры с главами государств и правительств стран G20, основное внимание будет уделено инициативам Турции и ООН по возобновлению работы черноморской зерновой инициативы. По его словам, турецкий лидер также проинформирует о предложениях РФ по урегулированию конфликта на Украине и возобновлению работы инициативы.