Турция перед G20 и ГА ООН активизирует контакты с партнерами

"Турецкое руководство не снижает переговорных и дипломатических усилий по вопросу восстановления зерновой сделки. Особенно эти контакты усилились перед G20 и усилятся еще перед ГА ООН. Продолжатся и обсуждения этой темы на уровне Анкары и Киева, а также по вопросу в целом поиска путей урегулирования на Украине", — сказал собеседник.