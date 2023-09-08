В Турции оценили шансы Армении на вступление в НАТО

Бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен заявил, что шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс крайне низки из-за возможного вето Анкары . Об этом сообщает РИА Новости .

«На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может», — сказал он.

«Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования», — подчеркнул он.

Ранее депутат парламента Армении Саргис Ханданян заявил, что вступление страны в НАТО технически невозможно, но страна открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны. Он также выступил с критикой в адрес Организации Договора о коллективной безопасности, которая, по его словам, «покинула Армению».