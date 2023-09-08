Великобритания объявила о слежке за Россией в Черном море

Великобритания будет следить за действиями России в Черном море, используя разведку. Об этом сообщается в документе, опубликованным офисом британского премьера Риши Сунака, передает РИА Новости.

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"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море", - сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что Британия будет "указывать России на тревожные признаки подготовки их атак на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море", а также выявлять ответственных за такие нападения, чтобы предотвратить ложные заявлений, которые направлены на снятие вины с РФ.