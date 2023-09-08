В Румынии задумались над эвакуацией сел напротив украинских портов

Мэр коммуны Чаталкиой, обратившись к местным жителям, заявил, что с главой Минобороны обсуждался вопрос возможного переселения жителей села Плауру. Этот населенный пункт находится неподалеку от украинского Измаила. Мэр предложил местным жителям две альтернативы: остаться или переехать в более безопасный район.

Переезд будет обеспечиваться государством по аналогии с системой помощи украинским беженцам. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что в городе Измаил Одесской области в ночь на 4 сентября произошли взрывы. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.