США захотели участия Зеленского в саммите G20 в Индии

США хотели бы, чтобы глава Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что присутствие украинского лидера на саммите было бы «хорошим делом». По словам Салливана, Зеленский «без отдыха» занимается вовлечением глав различных государств в разговоры о принципах «длительного мира». Он добавил, что положительно оценивает его старания.