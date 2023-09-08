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США захотели участия Зеленского в саммите G20 в Индии

США хотели бы, чтобы глава Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Об этом заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

США захотели участия Зеленского в саммите G20 в Индии
© Ritzau Scanpix / Reuters

Он подчеркнул, что присутствие украинского лидера на саммите было бы «хорошим делом». По словам Салливана, Зеленский «без отдыха» занимается вовлечением глав различных государств в разговоры о принципах «длительного мира». Он добавил, что положительно оценивает его старания.

Ранее Евросоюз назвал украинский конфликт своим приоритетом на предстоящем саммите G20 в Нью-Дели. Мероприятие запланировано на 9-10 сентября, Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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