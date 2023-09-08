В США заявили о поддержке сенатом оказания помощи Украине

Сенат США поддерживает продолжение помощи Украине, в том числе военной. Об этом заявил советника президента страны Джейк Салливан, передает РИА Новости.

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По его словам, такой позиции придерживаются как демократы, так и республиканцы. «Присутствует сильная двухпартийная приверженность на стороне сената по поддержке Украине», — отметил Салливан.

При этом он также добавил, что на следующей неделе запланирована встреча с сенаторами, после которой он сможет оценить их отношение к выделению дополнительных средств Киеву.