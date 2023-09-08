Украинцев предупредили о приближении коммунального коллапса
Украине грозит коммунальный коллапс. В некоторых регионах уже начались массовые отключения горячей воды из-за перебоев с поставками газа.
Ситуация сложилась из-за давления «Нафтогаз Трейдинг» на поставщиков-отопителей, местные газовые компании начали перекрывать голубое топливо своим конкурентам. В итоге случилось так, что жителям страны нечем даже подогреть воду.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что украинцы будут вынуждены столкнуться с проблемами в сфере ЖКХ грядущей зимой. Он отметил, что на теплоэлектростанциях возникла нехватка угля, что в свою очередь спровоцирует проблемы с газом и электричеством. Попенко посоветовал украинцам запастись генераторами, бесперебойными источниками питания и теплой одеждой, передает «Газета.ru».
В «Нафтогазе» еще в октябре предупредили население о худшей зиме в истории Украины. Около 40 процентов объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Населению в связи с этим приходится постоянно отключать электричество и пытаться восстановить все как можно быстрее.
До этого министр энергетики страны Герман Галущенко также заявил, что украинцам предстоит пережить самую холодную зиму за всю независимую историю государства. Министр также заметил, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20 процентов со стороны населения поможет стабилизовать работу энергосистемы Украины.