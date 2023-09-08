Украинцев предупредили о приближении коммунального коллапса

Украине грозит коммунальный коллапс. В некоторых регионах уже начались массовые отключения горячей воды из-за перебоев с поставками газа.

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Ситуация сложилась из-за давления «Нафтогаз Трейдинг» на поставщиков-отопителей, местные газовые компании начали перекрывать голубое топливо своим конкурентам. В итоге случилось так, что жителям страны нечем даже подогреть воду.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что украинцы будут вынуждены столкнуться с проблемами в сфере ЖКХ грядущей зимой. Он отметил, что на теплоэлектростанциях возникла нехватка угля, что в свою очередь спровоцирует проблемы с газом и электричеством. Попенко посоветовал украинцам запастись генераторами, бесперебойными источниками питания и теплой одеждой, передает «Газета.ru».

В «Нафтогазе» еще в октябре предупредили население о худшей зиме в истории Украины. Около 40 процентов объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Населению в связи с этим приходится постоянно отключать электричество и пытаться восстановить все как можно быстрее.