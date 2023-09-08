Глава МИД ФРГ выступила за проведение реформы предоставления убежища в ЕС

"Мы не можем положить конец кризисам в мире одним нажатием кнопки. Поэтому так важно, чтобы мы сейчас приступили к европейской реформе предоставления убежища, которая приведет к более справедливому распределению беженцев, к более быстрой репатриации, когда нет права на убежище, и к разрешениям на работу для тех, кто находится там, и тех, кто остается", - сказала Бербок.