Байден на год продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

На основании этого указа США несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с приписываемым ей вмешательством в американский избирательный процесс. Москва много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - говорится в заявлении американского лидера.

Как полагает глава вашингтонской администрации, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или влияла на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, другие государства исторически стремятся извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы".

"Способность лиц, находящихся исключительно или по большей части за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено и после 12 сентября 2023 года", - заявил Байден.

Подписанный 45-м президентом Дональдом Трампом в 2018 году указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки страны регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы.