Guardian: в Британии начнется забастовка рабочих, производящих ракеты для Украины

Около 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на Украину, планируют забастовку, начиная с 11 сентября. Газета The Guardian сообщает, что сотрудники завода Минобороны в городе Бит, Шотландия, требуют повышения заработной платы. Рабочие, занимающиеся перемещением и погрузкой ракет, считают, что их заработная плата намного ниже, чем у сотрудников, занимающихся сборкой ракет. Профсоюз GMB утверждает, что разница в заработной плате между этими двумя категориями сотрудников составляет £18 тыс. ($23 тыс.) в год.

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Рабочие изначально объявили о намерении забастовать месяц назад, но затем начали диалог с министерством об улучшении условий работы. Однако отсутствие прогресса в переговорах заставило их вернуться к первоначальному плану. Ранее профсоюзные активисты, оппозиционные политики на Украине и представители Шотландской национальной партии выразили поддержку бастующим.