В Запорожье произошли взрывы
В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья», — говорится в сообщении. Подробности произошедшего не приводятся, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Lenta.ru: главные новости