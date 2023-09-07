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В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В Запорожье произошли взрывы
© globallookpress.com

«Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья», — говорится в сообщении. Подробности произошедшего не приводятся, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявлена воздушная тревога.

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