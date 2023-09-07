Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

«США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», – говорится в сообщении Госдепа.