Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

Госдеп пригрозил санкциями тем, кто поддержит выборы в новых регионах РФ
В Госдепе США заявили, что те, кто поддержит выборы в новых регионах России и Крыму, могут подвергнуться санкциям. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что это относится и к международным наблюдателям.
«США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений», – говорится в сообщении Госдепа.
Напомним, что в большинстве российских регионов выборы начнутся 8 сентября, при этом основным днём голосования будет 10 сентября. На этих выборах будут избраны высшие должностные лица 21-го субъекта России, а также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает высокую явку на предстоящем голосовании.