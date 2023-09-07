Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

Перед новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым стоит задача «перезагрузить» работу ведомства. Об этом говорится в сообщении президента страны Владимира Зеленского в Telegram-канале.

По словам главы государства, Умеров сильный и системный человек, а также хорошо разбирается в оборонном секторе.

«Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — заявил Зеленский.