Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины
Перед новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым стоит задача «перезагрузить» работу ведомства. Об этом говорится в сообщении президента страны Владимира Зеленского в Telegram-канале.
По словам главы государства, Умеров сильный и системный человек, а также хорошо разбирается в оборонном секторе.
«Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — заявил Зеленский.
Он также добавил, что новый министр обороны принимает участие в переговорах по поставкам вооружения Украине и освобождению военнопленных.
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