Суд в США постановил взыскать с россиянина Клюшина $34 млн

Бостонский суд (США, штат Массачусетс) постановил взыскать с россиянина Владислава Клюшина 34 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно решению суда, именно эту сумму Клюшин получил в результате своей незаконной деятельности. При этом требование о назначении штрафа исходя из предъявленных обвинений, было отклонено.

Отмечается, что в суде так и не был решён вопрос о возмещении убытков. Согласно требованию стороны обвинения, с Клюшина предложено взыскать ещё 8 миллионов долларов компенсации, но защита россиянина отказывается выплачивать возмещение ущерба.