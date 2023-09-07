Суд в США постановил взыскать с россиянина Клюшина $34 млн

Бостонский суд постановил взыскать с Клюшина 34 миллиона долларов
Бостонский суд (США, штат Массачусетс) постановил взыскать с россиянина Владислава Клюшина 34 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, именно эту сумму Клюшин получил в результате своей незаконной деятельности. При этом требование о назначении штрафа исходя из предъявленных обвинений, было отклонено.
Отмечается, что в суде так и не был решён вопрос о возмещении убытков. Согласно требованию стороны обвинения, с Клюшина предложено взыскать ещё 8 миллионов долларов компенсации, но защита россиянина отказывается выплачивать возмещение ущерба.
Напомним, что основателя технологической компании «M13» россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюремного заключения в США. Его обвинили в преступном сговоре с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничество с применением электронных устройств, мошенничество с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Сам Клюшин свою вину не признаёт.