Байден выпустил предвыборный видеоролик про турне в Киев

В США в рамках постепенно разворачивающейся предвыборной гонки выпустили ролик о поездке президента Соединенных Штатов Джо Байдена на Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

В феврале 2023 года Байден, по примеру Шольца, Макрона и других западных лидеров, посетил Киев. О поездке была заблаговременно поставлена в известность российская сторона.

Авторы минутного ролика рассказали зрителям, что поездка Байдена является первым в современной истории визитом американских лидеров в зону военных действий, не контролируемую американскими солдатами.

Диктор отметил, что путь занял 40 часов. В том числе, 9 часов президент провел в поезде. Поездка совершалась под покровом ночи. После прибытия в Киев Байден встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Сирены воздушной тревоги выли, когда двое мужчин шли вместе. Посреди военной зоны Джо Байден показал всему миру, из чего сделана Америка. Такова тихая сила настоящего лидера», - констатировал диктор.