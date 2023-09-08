На Украине рассказали о распределении финансовой помощи от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о распределении дополнительной финансовой помощи от США. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

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По его словам, две трети из анонсированного Соединенными Штатами миллиарда долларов украинские власти направят на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.