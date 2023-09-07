Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель несколько раз не смог поприветствовать журналистов в Тбилиси на грузинском языке. Об этом сообщает «РИА Новости».
На встрече он заявил, что попробует произнести приветствие на грузинском языке.
«Гамардойджба», — сказал Боррель.
Один из присутствующих журналистов поправил его, сказав правильную версию приветствия: «Гамарджоба».
«Гамардоба? Хорошо. Гамардоба!» — повторил за ним с улыбкой Боррель и продолжил свое выступление на английском языке.
Глава дипломатии ЕС прибыл в Грузию сегодня, 7 сентября. В рамках визита Боррель планирует обсудить с высшими политиками и парламентом страны реформы для получения статуса государства-кандидата в Евросоюз.
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