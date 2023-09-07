Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель несколько раз не смог поприветствовать журналистов в Тбилиси на грузинском языке. Об этом сообщает «РИА Новости».

На встрече он заявил, что попробует произнести приветствие на грузинском языке.

«Гамардойджба», — сказал Боррель.

Один из присутствующих журналистов поправил его, сказав правильную версию приветствия: «Гамарджоба».

«Гамардоба? Хорошо. Гамардоба!» — повторил за ним с улыбкой Боррель и продолжил свое выступление на английском языке.