Зурабишвили отреагировала на попытку объявления импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что не планирует уходить в отставку на фоне запущенной правящей партией процедуры импичмента. Об этом пишет ТАСС.

1 сентября партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» сообщила о запуске процедуры импичмента по отношению к президенту. Поводом послужила несогласованная с правительством страны поездка Зурабишвили в Европу.

В ответ на публикации в СМИ о мерах со стороны правительства президент записала видеообращение. Его показали в прямом эфире ведущие телеканалы страны.

«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», - подчеркнула Зурабишвили.

Ранее политик «прокомментировала» историю с импичментом в социальных сетях. Она разместила фото, сделанное в следующем в Брюссель поезде.