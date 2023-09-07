Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах

"Интересно, что если правом вето пользуется западноевропейская страна, то это считается вполне естественным с точки зрения принятия общеевропейских решений. Если же правом вето воспользуется или только подумает об этом государство Центральной Европы, то это будет считаться серьезным нарушением европейского единства", - сказал Сийярто, выступление которого транслировалось в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).