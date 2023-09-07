На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на четверг, 7 сентября.

Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах страны прозвучал в промежутке с 20:03 до 20:08 по московскому времени, передает РИА Новости.

В ночь на 30 августа воздушная тревога также звучала по всей территории страны, она началась в Сумской области в 23:11 по московскому времени, во вторник, 29 августа, а с 4:50 среды, 30 августа, стала распространяться по всем западным областям Украины.

Кроме того, 25 августа на всей территории Украины шесть раз за день была объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал в центре страны — Киеве, около 23:25, затем, через несколько минут тревогу объявили во всех остальных регионах Украины.