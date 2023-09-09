$98.20+0.35105.28+0.20

В четырех украинских регионах объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официальных ресурсов оповещения населения республики.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Помимо того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики. До этого Украинские власти объявили воздушную тревогу в большинстве регионах страны, включая Киев, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты по оповещению населения, разработанной Министерством цифровой трансформации Украины.

Накануне в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Кроме того, украинское издание "Общественное" сообщило о взрыве, который произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. В подконтрольном украинским властям городе Запорожье также произошли взрывы.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости