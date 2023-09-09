На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официальных ресурсов оповещения населения республики.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Помимо того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой народной республики. До этого Украинские власти объявили воздушную тревогу в большинстве регионах страны, включая Киев, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты по оповещению населения, разработанной Министерством цифровой трансформации Украины.