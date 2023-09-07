КНДР планирует «укреплять боевое товарищество против общего с РФ врага»

КНДР планирует «укреплять боевое товарищество против общего с Россией врага»
Посол КНДР в России Син Хон Чхол заявил, что власти Северной Кореи собираются «укреплять боевое товарищество против общего с Россией врага». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление посол сделал по случаю 75-летия со дня основания КНДР.
«Мы будем укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага. Мы уверены, что отношения между КНДР и РФ, которые являются дружественными соседями и имеют глубокую историю и традицию дружбы и сотрудничества, будут дальше укрепляться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и общими желаниями и интересами народов двух наших стран», – заявил он.
Син Хон Чхол также добавил, что Северная Корея выражает солидарность народу России в «его справедливом деле за защиту суверенного права страны и достижение международной справедливости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет развивать сотрудничество с КНДР «без оглядки на мнение других государств».