КНДР планирует «укреплять боевое товарищество против общего с РФ врага»

«Мы будем укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага. Мы уверены, что отношения между КНДР и РФ, которые являются дружественными соседями и имеют глубокую историю и традицию дружбы и сотрудничества, будут дальше укрепляться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и общими желаниями и интересами народов двух наших стран», – заявил он.