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В Китае назвали антироссийские санкции выгодными для РФ и КНР

Антироссийские санкции Запада выгодны России и Китаю. Об этом RT заявил гендиректор шанхайской компании Duxia Андрей Сюй.

В Китае назвали антироссийские санкции выгодными для РФ и КНР
© РИА Новости

«Антироссийские санкции привели к росту китайского бизнеса в РФ. Мы получили больше 20-30% бизнеса в сфере упаковочного оборудования в России. А раньше эту продукцию РФ закупала у своих соседей на Западе. Поэтому могу сказать, что санкции не проблема, они наоборот выгодны для Пекина и Москвы», — сказал он на полях первого российско-китайского форума «Ростки» в Казани.

Также, по словам Сюя, РФ заинтересована в пищевых производствах и закупке в Китае нефтехимического и газового оборудования.

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