В Китае назвали антироссийские санкции выгодными для РФ и КНР

«Антироссийские санкции привели к росту китайского бизнеса в РФ. Мы получили больше 20-30% бизнеса в сфере упаковочного оборудования в России. А раньше эту продукцию РФ закупала у своих соседей на Западе. Поэтому могу сказать, что санкции не проблема, они наоборот выгодны для Пекина и Москвы», — сказал он на полях первого российско-китайского форума «Ростки» в Казани.