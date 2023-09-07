Стало известно содержание беседы Сунака и Зеленского

Великобритания поддержит «усилия G20 по обходу» зерновой блокады, рассказал в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Об этом пишет ТАСС.

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Королевство приложит усилия к тому, чтобы обеспечить беднейшим странам доступ к жизненно важным для них поставкам зерна, добавил премьер.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. В рамках сделки предполагались поставки зерна в бедные и беднейшие страны Азии и Африки.

На протяжении года из портов Украины выходили сухогрузы с зерном. Они направлялись в порты Турции и ряда европейских стран. Таким образом, отметили эксперты, Киев продолжал поставки в рамках ранее заключенных договоров.

В нуждающиеся страны корабли также направлялись, но в процентном соотношении их число было исчезающе малым.