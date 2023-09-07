Во Франции одобрили запрет на ношение мусульманской одежды в школах

Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти призвал прокуроров наказывать за нарушения принципа светскости в школе и демонстрацию религиозной принадлежности. В директиве, разосланной французскими прокурорам, министр ссылается на закон 2004 года, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, «несовместимых с принципом секуляризма в школах».