Во Франции одобрили запрет на ношение мусульманской одежды в школах

Госсовет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах
Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти призвал прокуроров наказывать за нарушения принципа светскости в школе и демонстрацию религиозной принадлежности. В директиве, разосланной французскими прокурорам, министр ссылается на закон 2004 года, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, «несовместимых с принципом секуляризма в школах».
В конце августа министр национального просвещения и молодежи Габриэль Атталь заявлял, что правительство Франции намерено ввести запрет на ношение в школах традиционных мусульманских платьев-абайя.
Новость дополняется.
Газета.Ru: главные новости