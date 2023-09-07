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Госсовет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах

Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

Во Франции одобрили запрет на ношение мусульманской одежды в школах
© РИА Новости

До этого министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти призвал прокуроров наказывать за нарушения принципа светскости в школе и демонстрацию религиозной принадлежности. В директиве, разосланной французскими прокурорам, министр ссылается на закон 2004 года, запрещающий ношение одежды и символов религиозной принадлежности, «несовместимых с принципом секуляризма в школах».

В конце августа министр национального просвещения и молодежи Габриэль Атталь заявлял, что правительство Франции намерено ввести запрет на ношение в школах традиционных мусульманских платьев-абайя.

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