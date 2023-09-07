В Великобритании представили монету с бриллиантами в память о Елизавете II

Ост-Индская компания в преддверии первой годовщины кончины британской королевы Елизаветы II представила огромную памятную монету с бриллиантами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соцсети организации.

«Необычайная памятная монета создана, чтобы отметить прочное наследие Ее Величества королевы Елизаветы II», — сказали в компании.

Монета получила название «Корона». Она весит несколько килограмм и с двух сторон украшена более мелкими золотыми монетами и бриллиантами. Ее реверс содержит вставку с изображением последнего портрета Елизаветы II.

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Указывается, что в создании монеты участвовали 83 специалиста из восьми стран. Они использовали 3,61 килограмма золота высшей пробы и 6426 бриллиантов. Размер монеты сравнили с баскетбольным мячом. Ее стоимость оценивается в 18,5 миллионов фунтов (больше двух миллиардов рублей).