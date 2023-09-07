Премьер Канады обвинил Китай в затруднении возможности сотрудничества

По его словам, за последние несколько лет действия Китая усложнили возможность сотрудничества страны с другими странами.

«Китай своими решениями за последние несколько лет усложнил – не только для Канады, но и для других стран – возможность взаимодействия», – рассказал Трюдо.

Канадский премьер также добавил, что в данный момент отношения Оттавы и Пекина можно назвать «вероятно стабильными». При этом Трюдо считает, что сотрудничеству между странами ещё есть куда расти. По его словам, хорошей сферой для взаимодействия между Канадой и Китаем является тема климата.