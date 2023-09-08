МИД Грузии пообещал проведение реформ вплоть до вступления в ЕС

Грузия не прекратит проведение реформ после возможного получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) и будет их продолжать вплоть до обретения полноправного членства в организации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Илья Дарчиашвили, передает ТАСС.

«Эти 12 рекомендаций являются частью амбициозной повестки дня реформ нашей страны. Мы в этом году не завершаем процесс реформ. Этот процесс продолжится до тех пор, пока Грузия не станет полноценным членом Евросоюза», — сказал он.

Министр сообщил, что на прошлой неделе он обсудил выполнение рекомендаций с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем. Его визит в Грузию он назвал важнейшим как с практической точки зрения, так и с учетом подобранного для него времени.