В Румынии допустили эвакуацию жителей сел напротив украинских портов

В Румынии начали обсуждение эвакуации жителей сёл напротив украинских портов
В Румынии начали обсуждение возможной эвакуации жителей сёл напротив украинских портов над Дунаем из-за угрозы падения осколков дронов и ракет.
Об этом сообщает портал Digi24.
Мэр коммуны Чаталкиой заявил, что обсудил с главой Минобороны вопрос возможного переселения жителей села Плауру, находящегося неподалёку от Измаила.
Он предложил предоставить местным жителям выбор: переехать в более безопасный район с учётом обеспечения государством жилья и питания по аналогии с системой помощи украинским беженцам или остаться.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Измаиле.
Также власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры.