Стало известно о взрывах в Днепропетровской области

На Украине в Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Днепропетровская область, сообщается о взрывах», — пишет издание. В настоящий момент нет никаких подробностей о взрывах.

Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.