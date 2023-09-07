Армянский МИД оценил отношения с Россией

Отношения между Ереваном и Москвой не следует расценивать как напряженные, рассказал в интервью Общественному радио Армении замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян. Об этом пишет РБК.

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«C Россией отношения рабочие», - уточнил дипломат.

По его словам, между сторонами есть определенные разногласия, идут дискуссии по ряду вопросов, но это не следует рассматривать как напряженность.

Ованнисян отметил, что Ереван находится в контакте с Москвой по всем вопросам.

Выход из ОДКБ в настоящее время не обсуждается на правительственном уровне, констатировал дипломат.

Напомним, что ситуация в макрорегионе обострилась в последние годы. Между Арменией и Азербайджаном произошли вооруженные столкновения.