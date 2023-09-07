Армянский МИД оценил отношения с Россией

Замглавы МИД Армении: отношения с Россией не являются напряженными
Отношения между Ереваном и Москвой не следует расценивать как напряженные, рассказал в интервью Общественному радио Армении замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян. Об этом пишет РБК.
«C Россией отношения рабочие», - уточнил дипломат.
По его словам, между сторонами есть определенные разногласия, идут дискуссии по ряду вопросов, но это не следует рассматривать как напряженность.
Ованнисян отметил, что Ереван находится в контакте с Москвой по всем вопросам.
Выход из ОДКБ в настоящее время не обсуждается на правительственном уровне, констатировал дипломат.
Напомним, что ситуация в макрорегионе обострилась в последние годы. Между Арменией и Азербайджаном произошли вооруженные столкновения.
Вместе с тем, крупным державам удалось купировать конфликт. В настоящее время ведется дипломатическая работа по урегулированию отношений между Ереваном и Баку.