$98.20+0.35105.28+0.20

В Днепропетровской области произошли взрывы

В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В Днепропетровской области произошли взрывы
© РИА Новости

До этого сообщалось, что взрыв произошел на территории города Запорожье.

Утром 7 сентября председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объектов припортовой инфраструктуры. Также, по его словам, в нескольких населенных пунктах региона урон получили правительственное здание и элеватор.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости