В Днепропетровской области произошли взрывы

Утром 7 сентября председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объектов припортовой инфраструктуры. Также, по его словам, в нескольких населенных пунктах региона урон получили правительственное здание и элеватор.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.